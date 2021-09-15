15 Eylül 2021, Çarşamba
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Yeni tehlike Norovirüs! Belirtileri neler ve nasıl bulaşıyor? Çocuklar okula bu durumda gitmeli mi?
Sıklıkla görülen salgın hastalıklarından biri olan Norovirüs, yetişkin ve çocuklarda görülebiliyor. İshal, kusma ve bulantı salgın hastalık Norovirüs belirtileri arasında yer alıyor. Yüzeylerde 2-3 hafta kadar canlı olarak kalabiliyor. Kişiden kişiye temas, kontamine su ve gıda ile bulaşıyor. Norovirüs belirtisi gösteren çocuklar okula gönderilmeli mi? Anne ve babalar bu durumda ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan değerlendirdi.