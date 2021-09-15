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Yeni tehlike Norovirüs! Belirtileri neler ve nasıl bulaşıyor? Çocuklar okula bu durumda gitmeli mi?

A Haber
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Giriş: 15.09.2021 12:48
Sıklıkla görülen salgın hastalıklarından biri olan Norovirüs, yetişkin ve çocuklarda görülebiliyor. İshal, kusma ve bulantı salgın hastalık Norovirüs belirtileri arasında yer alıyor. Yüzeylerde 2-3 hafta kadar canlı olarak kalabiliyor. Kişiden kişiye temas, kontamine su ve gıda ile bulaşıyor. Norovirüs belirtisi gösteren çocuklar okula gönderilmeli mi? Anne ve babalar bu durumda ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan değerlendirdi.
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