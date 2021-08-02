02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Yeni tedbirler gelecek mi? Gözler kabine toplantısında
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir kabine toplantısına liderlik edecek. Son bir ayda artış gösteren vakaları kontrol altına almak için yeni tedbirlerin masada olacağı toplantıda belli mesleklerde aşı zorunluluğu getirilmesi ve sadece aşılı öğrencilerin yüz yüze eğitime dahil edilmesi gibi konuların değerlendirileceği belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.