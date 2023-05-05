05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni seçim sistemiyle neler değişti, hangi il kaç vekil çıkaracak?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti, hangi il kaç vekil çıkaracak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2023 13:45
Güncelleme:05.05.2023 14:50
Türkiye 14 Mayıs seçime doğru hızla gidiyor. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci sürüyor. Peki yurt dışı oylar nasıl paylaştırılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara’dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB faturaları bilinçli mi yollamıyor?
İBB faturaları bilinçli mi yollamıyor?
Hangi il kaç vekil çıkaracak?
Hangi il kaç vekil çıkaracak?
Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi
Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi
Van’da Başkan Erdoğan heyecanı
Van'da Başkan Erdoğan heyecanı
Milletimiz bir karar vermiş görünüyor
"Milletimiz bir karar vermiş görünüyor"
A Haber sokağın nabzını tuttu
A Haber sokağın nabzını tuttu
Azınlıklar AK Parti ile kazanımlar elde etti!
Azınlıklar AK Parti ile kazanımlar elde etti!
Seçimi ilk turda kazanırız
"Seçimi ilk turda kazanırız"
İyi Parti’nin o videosuna şehit ailesi isyan etti
İyi Parti'nin o videosuna şehit ailesi isyan etti
Bursa’ya yeni devlet hastanesi!
Bursa'ya yeni devlet hastanesi!
BİLSEM Projesi yaygınlaştırılıyor!
BİLSEM Projesi yaygınlaştırılıyor!
Skandal kapağa A Haber’de sert tepki!
Skandal kapağa A Haber'de sert tepki!
Daha Fazla Video Göster