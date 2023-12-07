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Yeni rüşvet skandalı! Yavaş'ın Arslan'ı ortaya döktü: İmamoğlu satın aldı

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 08:59
CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nu devirip koltuğa zıplayan Özgür Özel ile birlikte el ele yürüyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni rüşvet skandalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Arslan tarafından ortaya döktü. Arslan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifa ettiği bir paylaşıma yorum olarak "Ekrem İmamoğlu satın aldı" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından, yerel seçimler öncesi soğuk rüzgarların estiği CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kafa kafaya gelme noktasında oldukları belirtilmeye başlandı.
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