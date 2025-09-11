Yeni OVP ile dönüşümün yol haritası tamam! Yapay zekayla rekolte tahmin edilecek

Türkiye'nin 2026-2028 dönemine yön verecek Orta Vadeli Program'da tarım sektörü için kapsamlı bir dönüşüm planı hazırlandı. Planla gıda güvenliğinden üreticiye desteğe iklim değişikliğine uyumdan teknolojik yatırımlara kadar birçok başlık altındaki çalışmalar önümüzdeki üç yılda hız kazanacak. İşte detaylar…

