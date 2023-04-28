28 Nisan 2023, Cuma
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Yeni 'Gezi' hazırlığı mı? Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı
Türkiye'deki seçimlere yönelik türlü spekülasyonlara imza atan Batı medyası, bu kez Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğunu iddia etti. FETÖ destekçisi ABD'li Michael Rubin, darbe çağrısı içeren skandal ifadelerle dolu bir yazı kaleme aldı, "Erdoğan ölürse kutlama için çok erken olacak" ifadesini kullandı. Yeni 'Gezi' hazırlığı mı yapılıyor? Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı ne anlama geliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Bülent Erandaç değerlendirdi.