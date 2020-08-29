Yeni eğitim yılı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz." dedi. Bakan Selçuk, "Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak; bugün yine operatörlerden olumlu haber geldi. İki katına çıkarılıyor çocuklarımızın eğitimle ilgili kotaları. Bu anlamda da daha yeni gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı. Selçuk, "Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık." diye konuştu.