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Yeni eğitim yılı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

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Giriş: 29.08.2020 10:56
Güncelleme:29.08.2020 10:56
Uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz." dedi. Bakan Selçuk, "Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak; bugün yine operatörlerden olumlu haber geldi. İki katına çıkarılıyor çocuklarımızın eğitimle ilgili kotaları. Bu anlamda da daha yeni gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı. Selçuk, "Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık." diye konuştu.
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