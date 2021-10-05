Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber'de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

Mevcut anayasa neden yetersiz? Yeni anayasa neden gerekli? Yeni anayasanın önemi ne? Muhalefet yeni anayasa istemiyor mu? “Kürt sorunu” tartışmasını amacı ne? CHP neden gündeme taşıyor? Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, gündemin önemli başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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