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Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber'de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

Mevcut anayasa neden yetersiz? Yeni anayasa neden gerekli? Yeni anayasanın önemi ne? Muhalefet yeni anayasa istemiyor mu? "Kürt sorunu" tartışmasını amacı ne? CHP neden gündeme taşıyor? Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, gündemin önemli başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni anayasa tartışmaları, CHP'nin gündeme taşıdığı "Kürt sorunu" tartışması ve sosyal medya düzenlemesi... AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, gündemin önemli başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

"AK PARTİ KÖKÜNDEN ÇÖZMÜŞTÜR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'Kürt Sorunu'nu AK Parti tamamını kökünden çözmüştür. Kürt vatandaşlarımızın talepleri tercihleriyle ilgili ne kadar mevzuat düzenlemesi varsa bunlar yapılmış. Kendi ana dilinde ifade edebileceği şekilde okullarda öğrenmesi, üniversitelerde bölümlerin açılması rahatça dilini kullanması müziğini kullanması ve bunlarla ilgili benzer her türlü yasaklar kaldırılmış TRT'nin bir kanalı da bu hususta tahsis edilmiştir.

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

"KABUL EDİLEMEZ VE ASLA DÜŞÜNÜLEMEZ"

'Kürt Sorunu' diye söyledikleri ve özellikle anayasa bağlamında belirttikleri 2-3 konu var. Birincisi anayasada Türk unsurunun yanına Kürt unsurunu sokmak. İkincisi ana dilde eğitim ve özerklik getirmek. Bunlar bizim anayasamız gereğince kabul edilemez ve asla düşünülemez hususlardır. Üniter devlet yapımızı ve milli bütünlüğümüzü, milli bekamızı toplumsal barış ve huzurumuzu bozacak beyanlardır.

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

"CHP'Lİ SEÇMENLERİN UYANMASI GEREK"

CHP'li seçmenlerin artık uyanması ve 'Kürt Sorunu' denilenin bu ülkeyi bölmek adı altındaki faaliyetlerin üstünün örtülmesi olduğunu çok iyi anlamak gerekiyor. Birçok dünya ülkesine baktığınızda bu benzer taleplerin tamamı ülkelerin bölünmesine parçalanmasına ve kamusal barışın toptan bozulmasına sebebiyet vermiştir.

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

KÜRTLERİN SİYASİ TEMSİLCİSİ HDP Mİ?

Hiç şüphesiz böyle bir şey olamaz. AK Parti en fazla Kürt kökenli milletvekilinin olduğu partidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok bölgesinde de HDP'den daha fazla oy alan parti AK Parti'dir. Oylar ortada. Seçimlerin sonuçları ortada. Dolayısıyla HDP'nin Kürtlerin temsilcisi olmadığı tam tersi Kandil'in temsilcisi gibi davrandığı PKK'nın adeta siyasi kolu gibi hareket ettiği bilinen de bir gerçektir.

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

Keşke HDP kendisine verilen oyları demokratik siyasetin meşru bir temsilcisi olarak kullanmış olsaydı da terör örgütünün boyunduruğundan çıkan ve onun baskısından kurtulmuş hür iradeyle kendisini yöneten bir parti olsaydı. Belki Türkiye'nin demokrasisine çok daha katkı sunardı. Bunu yapamıyor Kandil'in İmralı'nın birçok değişik PKK unsurunun doğrudan vesayeti altında hareket ediyor. O sebeple HDP'nin Kürtlerin tam bir temsilcisi olması asla söz konusu olamaz.

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

YENİ ANAYASA NEDEN GEREKLİ?

Neden yeni bir anayasa yapılmalı? Anayasa sivil bir anayasa ve toplumsal uzlaşma sözleşmesidir. Biz 5 anayasa yaptık 1876-21-24-61-82. Son ikisi darbelerden sonra oldu. İkisi Kurtuluş Savaşı ve sürecinde oldu. Biri de yine Sultan Hamid'in getirildiği yine darbe sonrası bir süreçte oldu. Dolayısıyla bizim bütün darbelerden uzak Türkiye'nin 150 yıllık demokratik tecrübelerinin birikiminin de oluşturduğu ortamda çok geniş bir katılımla, siyaset ve bütün toplumun bir araya geldiği sivil bir anayasayı kurmak ve cumhuriyetimizin 100. Yılında bunu bütün milletimize armağan etmek bence son derece önemli. 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz. İşte bunu baştan sonra bir toplumsal uzlaşma sözleşmesi kapsamında milletçe yazmamızın çok daha faydalı olacağını ve bizi bu toplumsal sözleşmeyle çok daha uzun bir sürece taşıyacağına inanıyorum.

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

Sorunların çözüm yeri TBMM ama yasama anlamında ve toplumsal uzlaşma anlamında millet iki organını doğrudan seçiyor. Yasama TBMM yürütme ise Sayın Cumhurbaşkanı. Toplumsal sorunların çözümü ve icrayı yapma tepkisi Sayın Cumhurbaşkanına ve kabinesine aittir. Herkes fikrini Meclis'te söylesin bir araya gelinsin konuşulsun ve bu konuşmanın sonucunda bir toplumsal uzlaşma çıksın. Bu uzlaşmayla da anayasamızı hep beraber sivil, demokratik katılımcı bir anayasa beraberce yapalım.

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

"AZİZ MİLLET CHP'Yİ MUHALEFETE ZİNCİRLEDİ"

CHP 1950'den beri bütün siyasal partilere hem gidici derler. Rahmetli Menderes'e her gün o günkü beyanlarıyla gidici diyorlardı. Demirel'e, rahmetli Özal'a ve 20 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımıza. Her seçimde anketler yayınlanır işte bu sefer gittiler bu sefer biz geldik. Seçim biter aziz milletimiz 70 yıldır muhalefete adeta zincirlediği CHP'yi yine benim kanaatime göre bir 70 yıl daha zincirlemiştir. CHP bu milletin değerleriyle barışmadığı bu milletin değerlerine düşmanlıktan vazgeçmediği müddetçe tüm anketçiler bir araya gelmez sonuç değişmez. Çünkü oyu anketçiler vermiyor millet veriyor. Anketçileri siz kendi istediğiniz şekilde yönlendirir ve ona göre fonlarsanız sonuçlar sizin istediğiniz gibi olur. Ancak kalbe girerseniz, milletin gönlünü alırsanız, millete hizmet ederseniz millet sizi sandıkta birinci yapar AK Parti de hep birinci olmuştur.

40 başlı bir muhalefet var her kafadan bir ses çıkıyor. Zaten kendileri de diyor ki biz projeyiz diyor. Bu millet projelere oy vermez bu millet kendisine adanmış insanlara kadrolara oy verir.

Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

İnşallah inanıyorum ki Ekim belki de Kasım ayında bu kanun TBMM gündemine gelir kanaatindeyim.

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