Yeni anayasaya neden ihtiyaç var? A Haber’de anlattı: 19 defada 195 maddesi değişmiş bir anayasa ile yönetiliyoruz

"AZİZ MİLLET CHP'Yİ MUHALEFETE ZİNCİRLEDİ"

CHP 1950'den beri bütün siyasal partilere hem gidici derler. Rahmetli Menderes'e her gün o günkü beyanlarıyla gidici diyorlardı. Demirel'e, rahmetli Özal'a ve 20 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımıza. Her seçimde anketler yayınlanır işte bu sefer gittiler bu sefer biz geldik. Seçim biter aziz milletimiz 70 yıldır muhalefete adeta zincirlediği CHP'yi yine benim kanaatime göre bir 70 yıl daha zincirlemiştir. CHP bu milletin değerleriyle barışmadığı bu milletin değerlerine düşmanlıktan vazgeçmediği müddetçe tüm anketçiler bir araya gelmez sonuç değişmez. Çünkü oyu anketçiler vermiyor millet veriyor. Anketçileri siz kendi istediğiniz şekilde yönlendirir ve ona göre fonlarsanız sonuçlar sizin istediğiniz gibi olur. Ancak kalbe girerseniz, milletin gönlünü alırsanız, millete hizmet ederseniz millet sizi sandıkta birinci yapar AK Parti de hep birinci olmuştur.

40 başlı bir muhalefet var her kafadan bir ses çıkıyor. Zaten kendileri de diyor ki biz projeyiz diyor. Bu millet projelere oy vermez bu millet kendisine adanmış insanlara kadrolara oy verir.