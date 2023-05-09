Yedili koalisyonda bakanlık savaşları! Akşener küçük ortaklara "size yok" dedi! Ali Babacan'a da kapıyı kapattı

Seçime çok az bir süre kalırken yedili koalisyonda bakanlık savaşları kaldığı yerden devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, küçük ortaklara verdiği mesajda "Oyunuz kadar konuşun" iması yaparken bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasında olacağını ifade etti. Ayrıca ekonomi yönetimi konusunda "İnşallah ekonomimizi Bilge Yılmaz yönetecek" ifadelerini kullanan Akşener, böylece Ali Babacan'a kapıyı kapattı. İşte detaylar...