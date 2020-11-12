Yazar Sadık Albayrak: "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır"

Sağlık nedenleri nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu istifa ederek görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, oğlunun istifası ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır" ifadelerini kullandı.