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Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de çarpıcı Gülen açıklaması!

Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de çarpıcı Gülen açıklaması! "Göğe yükseldi hikayesini uyduracaklardı"

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 25.10.2024 01:07
Güncelleme:25.10.2024 01:07
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgütte 'koltuk' kavgası devam ederken yazar Latif Erdoğan A Haber’de Gülen'e ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fetullah Gülen bana göre 29 Mayıs'ta öldü. Saklamalarında ki amaç göğe yükselmesi. Cevdet Türkoğlu odaya girecekti, Fetullah Gülen ayakta ve hocam nereye gidiyorsun diyecekti? O da geldiğim yere gidiyorum diyerek göğe yükselecekti. Hikayesini uyduracaklardı. Ondan sonraki şahısta İsa Mesih'in emriyle hareket eden biri olacaktı." dedi. İşte detaylar...
Yazar Latif Erdoğan’dan A Haber’de çarpıcı Gülen açıklaması!
Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de çarpıcı Gülen açıklaması!
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