Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de çarpıcı Gülen açıklaması! "Göğe yükseldi hikayesini uyduracaklardı"

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgütte 'koltuk' kavgası devam ederken yazar Latif Erdoğan A Haber’de Gülen'e ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fetullah Gülen bana göre 29 Mayıs'ta öldü. Saklamalarında ki amaç göğe yükselmesi. Cevdet Türkoğlu odaya girecekti, Fetullah Gülen ayakta ve hocam nereye gidiyorsun diyecekti? O da geldiğim yere gidiyorum diyerek göğe yükselecekti. Hikayesini uyduracaklardı. Ondan sonraki şahısta İsa Mesih'in emriyle hareket eden biri olacaktı." dedi. İşte detaylar...