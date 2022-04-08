08 Nisan 2022, Cuma
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Yavuz Sondaj Gemisi için kritik görev! Bugün Filyos'tan yola çıkacak
Yavuz Sondaj Gemisi bugün Filyos Limanı'nda düzenlenecek törenin ardından Karadeniz'deki kritik görevi için yola çıkacak. Yavuz, keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023 yılında karaya çıkarılması sürecinde büyük bir öneme sahip olan dev kuyubaşı vanalarını denizin dibine indirecek.