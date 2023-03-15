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Yavuz Ağıralioğlu 6'lı koalisyon-HDP yakınlaşmasından rahatsız

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 16:31
İYİ Parti'nin 6 koalisyondan ayrılması, 3 gün sonra yeniden koalisyona dönmesi, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener'e açık mektubu... Tüm bu gelişmelerin ardından İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği konuşuluyordu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan Yavuz Ağıralioğlu cephesindeki son durumu aktardı.
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