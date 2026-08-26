Yavaş'ı kızdıran selam: "Ben selam falan yollamadım"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da yaptığı konuşmada, "Mansur Yavaş'ın selamını getirdim" demişti. Ancak Başkent kulislerine göre Yavaş'ın böyle bir selamı olmadığı öne sürüldü. Yine iddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, Özgür Özel'in bu açıklamasına çok sinirlendiği ve "Denge politikama zarar veriyor" yorumunda bulunduğu konuşuluyor. Yeni Parti, CHP'den belediye başkanlarını transfer etmeye devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu da bugün göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya geldi.