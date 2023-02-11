"Yarseli Barajı patladı" yalanı! Komutan: "Hırsızlık ve yağma yapacaklar! baraj patlamadı kaçmayın"

Hatay'da, iddiaya göre bir seyir halindeki araçtan "(Yarseli Barajı)Baraj patladı kaçın" diye bağırması sonucu kentte panik oluştu. Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İnsanların bulundukları alandan kaçmaya başlamasının ardından polis ve jandarma iddianın asılsız olduğunu bildirdikleri anonslarla oluşan panik havasını engellemeye çalıştı. O anlarda bir komutanın vatandaşa yaptığı açıklama da sosyal medyada paylaşıldı. Komutan, "Hırsızlık ve yağma yapacaklar, baraj patlamadı, kaçmayın" diyerek vatandaşları geri çevirmeye çalıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e yaptığı açıklamada "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar." cümlelerine yer verdi. Ayrıca Bakanı Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." mesajını verdi.

HATAY'DA NELER YAŞANDI?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık yüzyılın en büyük depremleri sonrası 10 ilde ağır tahribat oluştu.

Gönüllü vatandaşlar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman gibi birçok ilde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Depremde 5. gün geride bırakılırken Hatay'da ortaya atılan bir iddia nedeniyle çalışmalar yarıda kaldı.

"BARAJ PATLADI" İDDİASI BÖLGEDE PANİĞE NEDEN OLDU

Hatay'da, iddiaya göre bir seyir halindeki araçtan "Baraj patladı kaçın" diye bağırması sonucu kentte panik oluştu.

Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

"KAÇMAYIN HIRSIZLIK YAPACAKLAR"

İnsanların bulundukları alandan kaçmaya başlamasının ardından polis ve jandarma iddianın asılsız olduğunu bildirdikleri anonslarla oluşan panik havasını engellemeye çalıştı.

O anlarda bir komutanın vatandaşa yaptığı açıklama da sosyal medyada paylaşıldı.

Komutan, "Hırsızlık ve yağma yapacaklar, baraj patlamadı, kaçmayın" diyerek vatandaşları geri çevirmeye çalıştı.

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞCİ'DEN "YARSELİ BARAJI PATLADI" YALANINA YANIT: ASILSIZ!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e yaptığı açıklamada "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi.

Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar." cümlelerine yer verdi.

Ayrıca Bakanı Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." mesajını verdi.