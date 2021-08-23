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Yargıtay'dan retweet kararı! Hakaret içerikli tweeti retweet edenler dikkat

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Giriş: 23.08.2021 22:54
Sosyal medyadaki hakaretlerin önüne geçmek için devletin çalışmaları devam ederken Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin kararı dikkat çekti. Avukat Alev Acar, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin, retweet yapılan tweetin hakaret içermesi halinde retweet yapanın da hakaret suçunu oluşturacağını kararlaştırdığına dikkat çekerek sosyal medya kullanıcılarını uyardı.
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