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Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: Türkiye ile Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirerek darbeye zemin hazırlamak

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Giriş: 23.06.2023 09:42
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında FETÖ’cü 13 sanığa verilen cezaları Yargıtay onadı. Kararda “Suikastta hedeflenen, Türkiye-Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirip kaos çıkararak yeni bir darbe girişimine zemin hazırlamak” denildi.
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