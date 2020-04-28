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Yargıda koronavirüs önlemleri! Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

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28.04.2020
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yargıda koronavirüs önlemleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda tutuklu ve hükümlü bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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