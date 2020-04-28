- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Yargıda koronavirüs önlemleri! Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yargıda koronavirüs önlemleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda tutuklu ve hükümlü bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.