Yaraları sarmaya gönüllü oldu! Dr. Kapıcıoğlu deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı

Deprem bölgesine gönüllü olarak giden doktorlardarn biri de Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu. Kapıcıoğlu, oradaki izlenimlerini A Haber'e anlattı. Depremzede olmasına rağmen canını hiçe sayan sağlık personelinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

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