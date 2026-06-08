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Dünya Şehirleri Moskova | A Haber sokak sokak gezdi: Geleceksel Rus mutfağının lezzetleri

Rusya'nın başkenti Moskova, görkemli mimarisi ve köklü tarihiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Bin yılı aşkın süredir Rus yönetiminin merkezi olan şehir, dünya tarihinin önemli kırılma noktalarına da tanıklık etti.Tarihi yapılarından modern yaşam alanlarına kadar Moskova'nın dikkat çeken noktaları A Haber ekranlarına taşınıyor. A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, Rusya'nın kalbi olarak nitelendirilen Moskova'yı adım adım gezdi, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini görüntüledi.

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