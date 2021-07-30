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Yangınlara karşı tek yürek!

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Giriş: 30.07.2021 20:30
Türkiye'nin farklı illerinde çıkan yangınlara devlet ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik müdahaleler sürerken, vatandaşlar da büyük bir özveri ile çalışmalara destek veriyor. Marmaris'teki yangına yönelik ilçe merkezindeki çadırlardan motosikletlerine su yükleyerek ekiplere taşıyan vatandaşlar sosyal medyada gündem oldu. Yangınlara yönelik vatandaşların aldığı insiyatifin yanında devletin yangınlara yönelik müdahaleleri Türkiye'de bir kez daha devlet ve millet bütünlüğünü gösterdi.
Yangınlara karşı tek yürek!
Yangınlara karşı tek yürek!
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