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Yalova'da branda yolsuzluğu! CHP'li başkan Vefa Salman'ın yeni skandalı ortaya çıktı! Atatürk üzerinden vurgun
Son dakika haberi... Yalova Belediyesi'ndeki rant skandalında yeni detaylar pes dedirtti. Görevden alınan CHP'li Başkan Vefa Salman'ın Atatürk resminin yer aldığı 48 metrekarelik brandayı 450 metrekare gösterip yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı.
Son dakika haberi... Yalova Belediyesi'ndeki rant skandalında yeni detaylar pes dedirtti. Görevden alınan CHP'li Başkan Vefa Salman'ın Atatürk resminin yer aldığı 48 metrekarelik brandayı 450 metrekare gösterip yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı.