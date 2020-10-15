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Yalova'da branda yolsuzluğu! CHP'li başkan Vefa Salman'ın yeni skandalı ortaya çıktı! Atatürk üzerinden vurgun

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Giriş: 15.10.2020 16:35
Güncelleme:15.10.2020 16:39
Son dakika haberi... Yalova Belediyesi'ndeki rant skandalında yeni detaylar pes dedirtti. Görevden alınan CHP'li Başkan Vefa Salman'ın Atatürk resminin yer aldığı 48 metrekarelik brandayı 450 metrekare gösterip yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika haberi... Yalova Belediyesi'ndeki rant skandalında yeni detaylar pes dedirtti. Görevden alınan CHP'li Başkan Vefa Salman'ın Atatürk resminin yer aldığı 48 metrekarelik brandayı 450 metrekare gösterip yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı.

CHPli başkan Vefa Salmanın yeni skandalı ortaya çıktı! Atatürk üzerinden vurgun! CHP'Lİ BAŞKAN VEFA SALMAN'IN YENİ SKANDALI ORTAYA ÇIKTI! ATATÜRK ÜZERİNDEN VURGUN!

Yalova'da branda yolsuzluğu
Yalova'da branda yolsuzluğu
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