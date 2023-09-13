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Yalanlanan MTV sözlerini Başkan Erdoğan'ı hedef almak için tekrarladı! Moderatör uyarınca rezil oldu...

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Giriş: 13.09.2023 10:58
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye asrın felaketini yaşarken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan depremin Türkiye ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu açıklarken, devlet deprem bölgesindeki durum nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 'tek seferlik' olarak bu yıl 2 kez alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası CHP'nin sosyal medya trolleri Başkan Erdoğan'ın bu durumu eleştirdiğini ve "Araç sahibi vatandaşlardan Ek (MTV) Motorlu Taşıt Vergisi almak kabul edilemez bir durumdur" dediğine yönelik yalanı ortaya sürerek algı operasyonu yapmaya kalktı. Sonrasında bu haber yalanlanırken CHP yandaşı Sözcü TV'de olayın üzerinden günler geçmesine rağmen bu yalan tekrarlandı. Ekonomist Emrah Lafçı bu yalanı gerçekmiş gibi izleyenlere sunarken Moderatör Ebru Baki "Hocam o yalan haber. Öyle her şeye inanmayın siz." ifadelerini kullandı.
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