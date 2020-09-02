Yalan vaatlerin mimarı İmamoğlu! CHP’li İBB Hamidiye suya zam yaptı

Seçim sürecinde her konuda indirim yapılacağı vaadinde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, ‘Hamidiye Suları’na bir zam daha yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, CHP belediyeciliğinin içler acısı halini Türkiye'ye bir kez daha gösterdi. Özellikle yenilenen seçimlerin ardından, 25 yıl sonra tekrar CHP zihniyetiyle yönetilmeye başlanan İstanbul'da tepki çeken uygulamalar bir türlü son bulmuyor.

Seçim sürecinde neredeyse her konuda indirim yapılacağını söyleyerek göz boyayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra hiçbir vaadini yerine getirmedi, yetmiyormuş gibi söylediklerinin tam tersini yapmaya başladı. Yaptığı zamlar nedeniyle tepki çektikten sonra, "Zam değil, finansal düzenleme" diyen İmamoğlu, bugün yine bir zam haberiyle daha gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda İBB'ye ait Hamidiye Su'ya yüzde 11 zam yapan İmamoğlu yönetimi, bugün bir zam daha yaptı. İBB tarafından Hamidiye Suları için daha önce damacanalar 9 liradan 11 liraya çıkartılırken bugünkü yapılan zamla fiyatlar 12,5 lira oldu. Pet şişe suları da yapılan son zamla birlikte 16,5 liraya yükseldi.

VAATLERİ YALAN ÇIKTI!..

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce hiç kimseyi işinden çıkarmayacağını söylemişti. CHP Genel Merkezi de, "Namus sözü veriyoruz" diyerek belediyelerde çalışan vatandaşların ekmeğiyle oynanmayacağını vaat etmişti. Lakin Ekrem İmamoğlu, seçildikten hemen sonra 5 bine yakın çalışanı işten çıkardı. "Namus sözü vermiştiniz" şeklindeki eleştirilerin ardından İBB yönetimi, "O sözü CHP Genel Merkezi vermişti, onlara sorun" diyerek adeta vatandaşın aklıyla alay etti.

Yeni Akit'in haberine göre; özellikle İmamoğlu'nun toplu taşıma için yapmayı vaat ettiği indirimler çok konuşulmuştu. İBB idaresi CHP'ye geçtikten sonra ilk işlerden biri toplu taşıma araçlarına zam yapmak oldu. Ardından Hamidiye Sularına zam yapıldı. Bugün de zam ile yola devam eden İmamoğlu'nun, CHP belediyeciliğini özellikle yeni kuşağa tanıtma açısından önemli yol kat ettiği düşünülüyor.