Yalan kampanyasını böyle yürütüyorlar! TELE1 spikerinden ‘yalan habercilik’ dersi

CHP’nin 128 milyar dolar nerede, yalanının nasıl ortaya çıktığı belli oldu. CHP yandaşı TELE1 spikeri Sedef Kabaş, kitleleri etkilemek için nasıl yalan kampanyaları yönetildiğini anlattı. Sözleri, itiraf niteliğindeydi.

Aslında yalan kampanyasını nasıl yürüttüklerinin bir itirafıydı bu sözler. CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1 spikeri Sedef Kabaş, katıldığı bir programda,, adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

"128 milyar dolar nerede?" yalanının nasıl ortaya çıktığı, TELE1 1 spikeri Sedef Kabaş'ın sözleriyle gözler önüne serildi.