Yakınca: Batıcı refleksle Türkiye’yi aşağılayanlar aynı cephede

Fransa’nın Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu kaynaklarını zimmete geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. 2016-2020 yılları arasında belediyede usulsüz işe alımlar yaptığı ileri sürülen Doucet hakkında açılan kamu davası Fransa’da siyasi sarsıntıya yol açtı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında Metin Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca, İmamoğlu’na desteğiyle tanınan Deucet’in de yolsuzluktan tutuklanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yakınca, İmamoğlu davasına destek verenlere ilişkin bir konuya değindi. Yakınca, “Avrupa'da, Amerika'da ne kadar Türk düşmanı varsa hepsi bu İmamoğlu davasının arkasında nefer oldular” dedi.