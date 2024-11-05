Yahya Sinvar’ın otopsi sonuçları belli oldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın otopsi sonuçları ortaya çıktı. Sinvar'ın şehit olmadan önce üç gün boyunca hiçbir şey yemediği anlaşıldı.

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