22 Ocak 2022, Cumartesi
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Yağışlı hava ne kadar sürecek? Soğuk hava ne zaman bitecek?
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul’da gece başlayan kar yağışı sabah kadar etkisini sürdürdü. Peki yağışlı hava ne kadar sürecek? Hava durumu detaylarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi.