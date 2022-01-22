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Yağışlı hava ne kadar sürecek? Soğuk hava ne zaman bitecek?

A Haber
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Giriş: 22.01.2022 10:36
Güncelleme:22.01.2022 10:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul’da gece başlayan kar yağışı sabah kadar etkisini sürdürdü. Peki yağışlı hava ne kadar sürecek? Hava durumu detaylarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi.
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