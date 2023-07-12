12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Yabancı gazetecinin provokasyonuna Başkan Erdoğan'dan okkalı yanıt
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Soru-cevap kısmında bir yabancı gazeteci Türkiye'deki hak ve özgürlüklere ilişkin provokatif bir soruyu Başkan Erdoğan'a yönetti. Başkan Erdoğan ise seçimlerdeki yüzde 90 katılım oranından bahsederek "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun, Türkiye’nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." ifadeleriyle provotif gazeteciye gerekli yanıtı verdi. İşte detaylar...