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Ya taksim ya ölüm! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü… Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi

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Giriş: 20.07.2022 13:16
Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü vee tam 48 yıl önce Türk soydaşlarımız Rum çetelerinin zulmünden bugün kurtuldu. Fakat Kıbrıs'ta mücadele 20 Temmuz 1974'ten önce başlamıştı. Doktor Fazıl Küçük, Burhan Nalbantoğlu ve Rauf Denktaş bu mücadelenin neferleriydi. Onlar "Türk Mukavemet Teşkilatı"nı, çok daha önce kurmuş ve milli bir mücadele başlatmışlardı.
Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi MÜCAHİTLER TOPRAKLARI İÇİN SONUNA KADAR DİRENDİ

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