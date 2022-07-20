20 Temmuz 2022, Çarşamba
Ya taksim ya ölüm! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü… Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi
Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü vee tam 48 yıl önce Türk soydaşlarımız Rum çetelerinin zulmünden bugün kurtuldu. Fakat Kıbrıs'ta mücadele 20 Temmuz 1974'ten önce başlamıştı. Doktor Fazıl Küçük, Burhan Nalbantoğlu ve Rauf Denktaş bu mücadelenin neferleriydi. Onlar "Türk Mukavemet Teşkilatı"nı, çok daha önce kurmuş ve milli bir mücadele başlatmışlardı.
Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 13:16
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