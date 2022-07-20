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Ya taksim ya ölüm! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü… Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü vee tam 48 yıl önce Türk soydaşlarımız Rum çetelerinin zulmünden bugün kurtuldu. Fakat Kıbrıs'ta mücadele 20 Temmuz 1974'ten önce başlamıştı. Doktor Fazıl Küçük, Burhan Nalbantoğlu ve Rauf Denktaş bu mücadelenin neferleriydi. Onlar "Türk Mukavemet Teşkilatı"nı, çok daha önce kurmuş ve milli bir mücadele başlatmışlardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 13:16
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Ya taksim ya ölüm! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü… Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi

''Ya taksim ya ölüm'' tanıdık geldi mi bu sözler, hatırladınız mı? Göğsünde ay yıldızla ölümle savaşan mücahitleri unutulabilir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ya taksim ya ölüm! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü… Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi

Ölümle savaşıyorlardı. Sonunda ya taksim olacaktı ya ölüm."Ya istiklal ya ölüm!" diyorlardı...

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Ya taksim ya ölüm! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü… Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi

Şanlı bir direnişti onlarınki. Aslında tanıdık bir kahramanlık destanı.

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Ya taksim ya ölüm! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü… Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi

Milletinin özgürlüğü uğruna canından vazgeçenlerin destanı.

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Ya taksim ya ölüm! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü… Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi

İnanıyorlardı, çünkü tarih şahitti.