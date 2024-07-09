Washington’da NATO Liderler Zirvesi başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde NATO Liderler Zirvesi başlıyor. Başkan Erdoğan da katılımcılar arasında yer alıyor. Peki, gündemde hangi başlıklar var? Hangi kritik adımların atılması bekleniyor? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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