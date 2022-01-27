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Vladimir Putin Türkiye’ye geliyor! Ziyaret tarihi belli mi? A Haber Donbas'ta! İşte bölgede son gelişmeler

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 13:21
Güncelleme:27.01.2022 13:23
Son dakika haberi… Dünyanın gözü Rusya – Ukrayna arasındaki krizde. Sınırda gerginlik artarken Kremlin’den son dakika bir açıklama yapıldı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Başkan Erdoğan’ın Türkiye’ye ziyaret teklifini kabul ettiğini duyurdu. Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Donbas’tan aktardı.

ZİYARET TARİHİ BELLİ Mİ?

Kavasoğlu, "Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbas krizinin patlak verdiği ilk günden bu yana Türkiye'nin arabuluculuk yapmak istediğinin altını defalarca çizmişti. Dün akşam da katılmış olduğu televizyon programında bir kez daha diyaloğun altını çizdi. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi Türkiye'ye davet ettiği ve bunun Türkiye'de bir arabuluculuk rolüyle çözülebileceğinin altını defalarca çizmişti. Ve işte o beklenen açıklama Putin'den olumlu yanıt dakikalar önce geldi. Kremlin Başkan Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini söyledi Putin'in. Tarih hakkında henüz net bir açıklama olmasa da Şubat'ın ilk haftalarında olacağını söyleyebiliriz. Zira Başkan Erdoğan'ın da yine Ukrayna'ya bir ziyareti olacak. Kim bilir belki Ukrayna ziyareti yerine Zelensky ve Putin'in görüşmesi o dünyanın gözünün çevrildiği Donbas kriziyle ilgili o görüşme Türkiye'de yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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