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Vesayetçi TÜSİAD’ın ifadesi ortaya çıktı! Ekonomi yalanını ortaya attılar

Vesayetçi TÜSİAD’ın ifadesi ortaya çıktı! Ekonomi yalanını ortaya attılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 09:07
TÜSİAD'ın tepki çeken açıklamalarına hemen her kesimden tepki var. Başkan Erdoğan da tepkisini sert ifadelerle dile getirmişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Aras polis eşliğinde ifadeye götürüldü. Mahkemeye sevk edildiler. Yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Turan ve Aras'ın savcılıkta verdiği ifadeler de ortaya çıktı.
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Vesayetçi TÜSİAD’ın ifadesi ortaya çıktı! Ekonomi yalanını ortaya attılar
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