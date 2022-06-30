30 Haziran 2022, Perşembe
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Vatanı için gözünü kırpmadan canını verdi! Vatan aşkıyla süren bir ömür hikayesi
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda geçen yıl yaralanan, iyileşir iyileşmez hiç düşünmeden görevinin başına dönen ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs'ta şehit olan piyade uzman çavuş Hasan Çatal, fedakarlıklarla dolu bir ömür sürdü. Şehit uzman çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı.