Vatandaşlardan 1915 Çanakkale Köprüsü yorumu: Çok sevinçliyiz, heyecanla bekliyoruz

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 18 Mart'ta açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Program esnasında Ulaştırma Bakanlığının vatandaşlarla yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsüne ilişkin özel röportaj ekrana getirildi. Vatandaşlar köprüyle ilgili olarak, ‘’Çanakkale Köprüsü açıldıktan sonra bizim meyvelerimiz Avrupa’ya daha hızlı gidecektir.’’, ‘’Çok sevinçliyiz, heyecanla bekliyoruz 18 Mart’ı’’ yorumunda bulundu. İşte o röportaj...

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