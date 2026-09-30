VAR odasında polis incelemesi! TFF ayrıntıları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında inceleme yapıldığını açıkladı. TFF, bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki hakların kullanılacağını duyurdu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, son gelişmeleri canlı yayında aktardı.