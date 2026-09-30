-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
VAR odasında polis incelemesi! TFF ayrıntıları açıkladı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

VAR odasında polis incelemesi! TFF ayrıntıları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında inceleme yapıldığını açıkladı. TFF, bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki hakların kullanılacağını duyurdu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Önceki Video
MGK Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Terörsüz Türkiye süreci ve İsrail'in saldırgan politikaları gündemde
MGK Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Terörsüz Türkiye süreci ve İsrail'in saldırgan politikaları gündemde
Fon krizinde DDK devrede! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak?
Sonraki Video
Fon krizinde DDK devrede! Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar