26 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Van'da kayyum sonrası gerginlik! Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar
Van’da kayyum sonrası gerginlik! Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar

Van'da kayyum sonrası gerginlik! Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2025 23:54
DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15 Şubat 2024 tarihinde görevden alınan Zeydan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi. Kayyum atanmasının ardından bir grup tarafından düzenlenen izinsiz gösterilerde atılan havai fişeklerden birçoğu çöp kamyonuna isabet etti. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte çöp kamyonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van’da kayyum sonrası gerginlik! Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar
Polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Van’da kayyum sonrası gerginlik! Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar
Van'da kayyum sonrası gerginlik! Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar
Acılı aileler adalet arayışında: Bu bir kaza değil cinayet!
Acılı aileler adalet arayışında: Bu bir kaza değil cinayet!
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e videolu gönderme!
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu gönderme!
Hileli emekliler tespit edildi! Naylon şirket, sahte sigorta
Hileli emekliler tespit edildi! Naylon şirket, sahte sigorta
Yenidoğan çetesi davasında tahliyelere itiraz!
Yenidoğan çetesi davasında tahliyelere itiraz!
Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı!
Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı!
YÖK’ten ’işlemler usulsüz’ raporu: Yatay geçiş usulsüz!
YÖK'ten 'işlemler usulsüz' raporu: Yatay geçiş usulsüz!
Dedikodu üzerinden siyaset yapılmaz
"Dedikodu üzerinden siyaset yapılmaz"
Şaibeli kurultay krizi büyüyor!
Şaibeli kurultay krizi büyüyor!
İstanbul Baro Başkanı’na 12 yıla kadar hapis talebi!
İstanbul Baro Başkanı'na 12 yıla kadar hapis talebi!
Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster