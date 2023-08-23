Van'a 41 km'lik çevre yolu yapılıyor! Şehir içi trafiğin rahatlatacak, sınıra bağlantı sağlayacak

Van'da, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de Kapıköy Sınır Kapısı’na bağlantının sağlanması amacıyla 41 kilometrelik çevre yolu yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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