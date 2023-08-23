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Van'a 41 km'lik çevre yolu yapılıyor! Şehir içi trafiğin rahatlatacak, sınıra bağlantı sağlayacak

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 15:26
Van'da, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de Kapıköy Sınır Kapısı’na bağlantının sağlanması amacıyla 41 kilometrelik çevre yolu yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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