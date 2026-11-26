Eurostar grevi Avrupa'da ulaşımı vurdu! Londra-Paris tren seferleri iptal edildi

Avrupa'da ücret anlaşmazlıkları ulaşım sektörünü etkilemeye devam ediyor. Eurostar çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Londra-Paris hattında çok sayıda tren seferi iptal edildi. Binlerce yolcu mağdur olurken şirket, seferi iptal edilen yolculara istasyonlara gitmemeleri çağrısında bulundu. Belçika, Hollanda ve Almanya hatlarında da aksamalar yaşanabileceği bildirildi.