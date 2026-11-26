Eurostar grevi Avrupa'da ulaşımı vurdu! Londra-Paris tren seferleri iptal edildi
Avrupa'da ücret anlaşmazlıkları ulaşım sektörünü etkilemeye devam ediyor. Eurostar çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Londra-Paris hattında çok sayıda tren seferi iptal edildi. Binlerce yolcu mağdur olurken şirket, seferi iptal edilen yolculara istasyonlara gitmemeleri çağrısında bulundu. Belçika, Hollanda ve Almanya hatlarında da aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr