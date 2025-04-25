Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valis Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Doktorlarla görüşerek vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Gül, vatandaşları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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