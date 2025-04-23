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Uzman isim A Haber’de açıkladı: Depreme karşı dönüşümde yüzde 1’lik performans!

Uzman isim A Haber'de açıkladı: Depreme karşı dönüşümde yüzde 1’lik performans!

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Giriş: 23.04.2025 20:09
İstanbul’da merkez üssü Silivri olan ve en büyüğü 6.2 olarak ölçülen depremin ardından, kentteki yapı güvenliği yeniden gündeme geldi. A Haber canlı yayınına katılan Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, İstanbul’un dönüşüm sürecinde ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtti. Ekşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentsel dönüşüm konusunda üzerine düşeni yapmadığını, vaat edilen rakamların çok uzağında kaldığını vurguladı. Ekşi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın verilerine göre 850 bin konutta, bakanlık ve ilçe belediyelerimiz bu rakamın yüzde 65’ini gerçekleştirmiş. İBB ise maalesef yalnızca yüzde 1’ini yapabilmiş” diyerek İBB’nin performansının çok kötü olduğunu söyledi..
Uzman isim A Haber’de açıkladı: Depreme karşı dönüşümde yüzde 1’lik performans!
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