Uzman isim A Haber canlı yayınında uyardı: Aralık ayına dikkat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kısıtlama kararlarını duyurdu. Kararları A Haber canlı yayınında yorumlayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen aralık ve ocak aylarında grip mevsiminin de gelecek olması nedeniyle daha tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, A Haber canlı yayınında vatandaşları aralık ve ocak aylarında yaşanacak olan grip döneminde daha dikkatli olunması konusunda uyardı.

VAKALAR ARALIK AYINDA ARTACAKTIR

Özen, "İstanbul'da özellikle vakalar çok yoğun, vatandaşın böyle yasaklara gerek kalmadan kendi rızasıyla önlem alması gerekiyor. Bu durumda aralık ayıyla birlikte daha da artacaktır. Aralık ve ocak aylarında grip mevsimine giriyoruz vakalar karışabilir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının vaka hızını kesmekten faydası olacaktır. Vaka sayılarındaki hızlı yükseliş hastalerin yükünü artırıyor. Aslında bütün dünyada aynı anda 15-20 gün yasak kararı alınırsa bu işi bitiririz." ifadelerini kullandı.