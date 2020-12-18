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Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar! Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması

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Giriş: 18.12.2020 14:57
Güncelleme:18.12.2020 14:57
Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı. MEB'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı. İşte okulların açılmasının planlandığı o tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması;

Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, 'o tarih' itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

UZAKTAN EĞİTİM 22 OCAK'A KADAR SÜRECEK

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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