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Utanacak mısın Gergerlioğlu? Çıplak arama iddialarını yalanlayan görüntüler

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Giriş: 20.12.2020 00:44
Güncelleme:20.12.2020 00:44
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatıldığını ve cinsel işkence yapıldığını iddia etmişti.Uşak Emniyet Müdürlüğü bu iddiaları yalanlayan görüntülerini paylaştı.Uşak Valisi Funda Kocabıyık konuya ilişkin "Bir kadın Vali olarak söylüyorum; HDP milletvekili tarafından defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır..." ifadelerini kullandı..
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