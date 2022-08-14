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Üstün Dökmen'in başörtüsü düşmanlığına AK Partili Şentürk'ten tepki: Tedavi olması lazım

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Giriş: 14.08.2022 23:07
Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı bir yayında, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Skandal sözlere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, "Bu zihniyetteki insanlar her zaman olacak. Önemli olan bunları tanıyabilmek. Bu sözleri söyleyen psikoloğun aslında tedavi olması gerekiyor" dedi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise, bu zihniyetteki insanların hep var olacağını vurgulayarak, "Adam gibi konuş, ‘ben başörtüsüne karşıyım’ de. 'Ben geçmiş vesayetin devamını istiyorum' de. Bunlar iktidara gelirse ve bakan yaparlarsa bu adamı eskisinden daha beter hale getirirler Türkiye’yi." diye konuştu.
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