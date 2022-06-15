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Üsküdar’da zabıtalar arasında gerginlik! İBB zabıtaları Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdı

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 12:06
Son dakika haberine göre: Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının, Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdığı iddia edildi. Alınan bilgiye göre Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinden bir kişi biber gazından dolayı hastanelik oldu. Neler yaşandığını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer anlattı.
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