Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Üsküdar Belediyesi'nde dönen kirli rüşvet trafiğine "dur" dedi. Belediye iştiraki Kenttaş üzerinden kurulan paravan sistemle, imar ve iskan ruhsatlarında usulsüzlük yapıldığı, milyonlarca liranın "danışmanlık" adı altında buharlaştırıldığı deşifre edildi. Operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen deste deste paralar skandalın boyutunu gözler önüne serdi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, ses getiren olayla ilgili canlı yayında dikkat çeken detaylara yer verdi.