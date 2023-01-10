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Uşak'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu"! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 08:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Uşak'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 127 hedefe yönelik operasyonda 120 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Kökünü Kurutma Operasyonu
Kökünü Kurutma Operasyonu
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